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    21-летний хоккеист выпал из окна в Рязани

    Клуб КХЛ «Витязь» сообщил о гибели 21-летнего хоккеиста Георгия Савина.

    «Светлый, добрый и позитивный – именно таким запомнился нам Георгий Савин. Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей», – написал подмосковный клуб.

    По информации телеграм-канала «Только честный труд», Савин выпал из окна квартиры в Рязани, где находился со своей девушкой. Следователи начали проверку.

    • Спортсмен – воспитанник подольского хоккея.
    • В минувшем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Савин провел 5 матчей за «Рязань-ВДВ».
    • В активе игрока было 13 матчей в КХЛ, 1 гол.

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    Источник: телеграм-канал «Витязя»

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