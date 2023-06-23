21-летний хоккеист выпал из окна в Рязани

Клуб КХЛ «Витязь» сообщил о гибели 21-летнего хоккеиста Георгия Савина.
«Светлый, добрый и позитивный – именно таким запомнился нам Георгий Савин. Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей», – написал подмосковный клуб.
По информации телеграм-канала «Только честный труд», Савин выпал из окна квартиры в Рязани, где находился со своей девушкой. Следователи начали проверку.
- Спортсмен – воспитанник подольского хоккея.
- В минувшем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Савин провел 5 матчей за «Рязань-ВДВ».
- В активе игрока было 13 матчей в КХЛ, 1 гол.
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Источник: телеграм-канал «Витязя»