Ибрагимович подвел итоги своей карьеры

Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях прощальное письмо в связи с завершением карьеры.
«Все началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное. Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане.
Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет.
Спасибо за все. Мино [Райола], мы сделали это! Путешествие окончено. Оно было удивительным. Я скучаю по тебе», – написал 41-летний нападающий.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.