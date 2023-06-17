Ибрагимович подвел итоги своей карьеры

Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях прощальное письмо в связи с завершением карьеры.

«Все началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное. Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет.

Спасибо за все. Мино [Райола], мы сделали это! Путешествие окончено. Оно было удивительным. Я скучаю по тебе», – написал 41-летний нападающий.