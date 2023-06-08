Ибрагимович может получить должность в «Милане»

Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» в качестве менеджера.
Владелец клуба Джерри Кардинале считает, что 41-летний швед способен стать связующим звеном между руководством и командой.
Сам нападающий не спешит принимать предложение о новой работе, поскольку хочет отдохнуть.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: Calciomercato