Ибрагимович может получить должность в «Милане»

Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» в качестве менеджера.

Владелец клуба Джерри Кардинале считает, что 41-летний швед способен стать связующим звеном между руководством и командой.

Сам нападающий не спешит принимать предложение о новой работе, поскольку хочет отдохнуть.