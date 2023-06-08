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    Ибрагимович может получить должность в «Милане»

    Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» в качестве менеджера.

    Владелец клуба Джерри Кардинале считает, что 41-летний швед способен стать связующим звеном между руководством и командой.

    Сам нападающий не спешит принимать предложение о новой работе, поскольку хочет отдохнуть.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2126

      ItalianFootball 8 часов назад

      Назвиздюливатель мотивирующий!

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