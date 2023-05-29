Спаллетти объяснил свой уход из «Наполи»

Лучано Спаллетти рассказал, почему решил покинуть пост главного тренера «Наполи».

«Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность», – заявил Спаллетти.

«Наполи» в этом сезоне выиграл Серию А впервые за 33 года.

Тренер впервые в карьере стал чемпионом Италии.

Его вероятный преемник – Луис Энрике.

«Нaполи» рассыпается: уходит Спаллетти, скоро уйдет легендарный спортдир и сильнейший игрок. С кем Хвича будет бороться за новое чемпионство?