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    Спаллетти объяснил свой уход из «Наполи»

    Лучано Спаллетти рассказал, почему решил покинуть пост главного тренера «Наполи».

    «Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

    Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность», – заявил Спаллетти.

    • «Наполи» в этом сезоне выиграл Серию А впервые за 33 года.
    • Тренер впервые в карьере стал чемпионом Италии.
    • Его вероятный преемник – Луис Энрике.

    «Нaполи» рассыпается: уходит Спаллетти, скоро уйдет легендарный спортдир и сильнейший игрок. С кем Хвича будет бороться за новое чемпионство?

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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