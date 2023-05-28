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    У лучшего бомбардира Бундеслиги 16 голов – это антирекорд

    Завершен сезон в Бундеслиге. Лучшим бомбардиром с 16 голами стал Кристофер Нкунку из «Лейпцига».

    16 голов – это исторический минимум для лучшего голеадора сезона Бундеслиги. Предыдущим антирекордом были 17 голов Фреди Бобича («Штутгарт») в сезоне-1995/96.

    • Нкунку летом планирует подписать «Челси».
    • Чемпионом Бундеслиги 11-й раз подряд стала «Бавария».
    • Новый сезон стартует в августе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Жалуемся на РПЛ . Да писец 16 голов за сезон . У лучшего бомбардира Баварии на 9 игр больше и только 14 голов . Жесть

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