Жалуемся на РПЛ . Да писец 16 голов за сезон . У лучшего бомбардира Баварии на 9 игр больше и только 14 голов . Жесть
Завершен сезон в Бундеслиге. Лучшим бомбардиром с 16 голами стал Кристофер Нкунку из «Лейпцига».
16 голов – это исторический минимум для лучшего голеадора сезона Бундеслиги. Предыдущим антирекордом были 17 голов Фреди Бобича («Штутгарт») в сезоне-1995/96.
- Нкунку летом планирует подписать «Челси».
- Чемпионом Бундеслиги 11-й раз подряд стала «Бавария».
- Новый сезон стартует в августе.