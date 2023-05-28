У лучшего бомбардира Бундеслиги 16 голов – это антирекорд

Завершен сезон в Бундеслиге. Лучшим бомбардиром с 16 голами стал Кристофер Нкунку из «Лейпцига».

16 голов – это исторический минимум для лучшего голеадора сезона Бундеслиги. Предыдущим антирекордом были 17 голов Фреди Бобича («Штутгарт») в сезоне-1995/96.