Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • ⚽ РПЛ. «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Сочи», «Урал» встретится с «Химками», «Оренбург» – с «Торпедо»

    ⚽ РПЛ. «Краснодар» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Сочи», «Урал» встретится с «Химками», «Оренбург» – с «Торпедо»

    Сегодня, 27 мая, стартует 29-й тур чемпионата России, который продлится два дня.

    На субботу запланированы четыре матча. Первыми сыграют «Химки» и «Урал», затем встретятся «Торпедо» и «Оренбург».

    В 19:00 мск начнутся две игры с участием лидеров РПЛ: «Краснодар» примет ЦСКА, а «Сочи» – «Зенит».

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Химки – Урал (Екатеринбург)

    27 мая, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Оренбург

    27 мая, 16:30 мск

    Краснодар – ЦСКА (Москва)

    27 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

    27 мая, 19:00 мск

    Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    28 мая, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

    28 мая, 16:30 мск

    Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара)

    28 мая, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

    28 мая, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Орещук ответил, было ли агентское лобби в сборной России при Черчесове
    «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Фенербахче» 1
    Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов» 11
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 