Сегодня, 28 мая, 29-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами. Сначала в Москве сыграют «Спартак» и «Пари НН».
Потом единовременно начнутся встречи «Динамо» – «Локомотив» и «Факел» – «Крылья Советов».
Закроют день борющийся за серебро «Ростов» и «Ахмат».
Россия. РПЛ. 29-й тур
Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
28 мая, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)
28 мая, 16:30 мск
Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара)
28 мая, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)
28 мая, 19:00 мск
Химки – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Юшин, 24; 0:2 – Юшин, 40; 0:3 – Мишкич, 63.
Торпедо (Москва) – Оренбург – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Воробьев, 42 (с пенальти); 1:1 – Чурич, 45+1; 1:2 – Марин, 50 (с пенальти); 1:3 – Капустянский, 87.
Удаления: Самсонов, 76 (вторая ж.к.) – нет.
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
Удаления: Литвинов, 57 – нет.
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Юсупов, 1; 1:1 – Мантуан, 50.