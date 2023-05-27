Сегодня, 27 мая, стартует 29-й тур чемпионата России, который продлится два дня.

На субботу запланированы четыре матча. Первыми сыграют «Химки» и «Урал», затем встретятся «Торпедо» и «Оренбург».

В 19:00 мск начнутся две игры с участием лидеров РПЛ: «Краснодар» примет ЦСКА, а «Сочи» – «Зенит».

Россия. РПЛ. 29-й тур

Химки – Урал (Екатеринбург)

27 мая, 14:00 мск

Торпедо (Москва) – Оренбург

27 мая, 16:30 мск

Краснодар – ЦСКА (Москва)

27 мая, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

27 мая, 19:00 мск

Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

28 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

28 мая, 16:30 мск

Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара)

28 мая, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

28 мая, 19:00 мск

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