Сегодня, 27 мая, стартует 29-й тур чемпионата России, который продлится два дня.
На субботу запланированы четыре матча. Первыми сыграют «Химки» и «Урал», затем встретятся «Торпедо» и «Оренбург».
В 19:00 мск начнутся две игры с участием лидеров РПЛ: «Краснодар» примет ЦСКА, а «Сочи» – «Зенит».
Россия. РПЛ. 29-й тур
27 мая, 14:00 мск
27 мая, 16:30 мск
27 мая, 19:00 мск
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
27 мая, 19:00 мск
Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
28 мая, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)
28 мая, 16:30 мск
Факел (Воронеж) – Крылья Советов (Самара)
28 мая, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)
28 мая, 19:00 мск