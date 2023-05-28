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Факел - Крылья Советов

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. Премьер-лига, 29 тур Факел - Крылья Советов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа B
6 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Факел
3 тур
29 сентября, четверг 17:30 Факел 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
19 августа, пятница 19:00 Крылья Советов 1:1 Факел
Россия. ФНЛ (2020/2021)
37 тур
17 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 5:1 Факел
17 тур
24 октября, суббота 17:00 Факел 1:1 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Факел
17 тур
7 октября, суббота 18:00 Факел 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Факел 1:0 Крылья Советов
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 3:1 Факел
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Факел
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Факел 3:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Факел 2:2 Крылья Советов
2 тур
21 марта, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Факел
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
7 ноября, суббота 00:00 Факел 1:0 Крылья Советов
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Крылья Советов 1:0 Факел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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