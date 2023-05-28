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РПЛ 2026/2027
Факел - Крылья Советов
Факел - Крылья Советов: обзор матча 28 мая 2023
Факел
28.05.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
12'
А. Мендель
57'
Р. Акбашев
75'
Н. Рассказов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Крылья Советов
90'
+1
Замена
А. Зуев
️️️️
Б. Гарре
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
79'
Замена
Р. Рабеи
️️️️
И. Альшин
79'
75'
ГОЛ! 2:1!
Н. Рассказов
Пас отдал
Б. Гарре
72'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Ю. Горшков
72'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
М. Витюгов
Желтая карточка
И. Альшин
66'
ГОЛ! 2:0!
Р. Акбашев
Пас отдал
И. Калинин
57'
Желтая карточка
Р. Акбашев
54'
53'
Замена
В. Шитов
️️️️
В. Писарский
53'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Р. Ежов
Замена
К. Суслов
️️️️
В. Якимов
46'
37'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Замена
Е. Марков
️️️️
Г. Гонгадзе
35'
Замена
В. Якимов
️️️️
А. Мендель
30'
23'
Желтая карточка
Ф. Костанца
ГОЛ! 1:0!
А. Мендель
Пас отдал
Р. Акбашев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Свинов
13
Калинин
47
Божин
85
Морозов
8
Мендель
33
Квеквескири
99
Акбашев
11
Браими
10
Альшин
10
Гонгадзе
14
Аппаев
4-2-2-2
39
Фролов
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
8
Витюгов
29
Ежов
7
Гарре
77
Писарский
10
Цыпченко
Якимов
91
Суслов
91
Суслов
Якимов
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
8
Мендель
23
Якимов
23
Якимов
8
Мендель
10
Альшин
22
Рабеи
22
Рабеи
10
Альшин
10
Гонгадзе
20
Марков
20
Марков
10
Гонгадзе
8
Витюгов
15
Рассказов
15
Рассказов
8
Витюгов
4
Горшков
95
Гапонов
95
Гапонов
4
Горшков
29
Ежов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
29
Ежов
7
Гарре
17
Зуев
17
Зуев
7
Гарре
77
Писарский
73
Шитов
73
Шитов
77
Писарский
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Факел - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Алексей Лунев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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