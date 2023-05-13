Фанаты Бундеслиги выбрали символическую сборную сезона

В Бундеслиги составили символическую сборную сезона. Она создана на основе голосования болельщиков.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Д).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Матейс Де Лигт («Бавария»), Жереми Фримпонг («Байер»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»), Юлиан Брандт («Боруссия» Д).

Нападающие: Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Мусса Диаби («Байер»).

В Бундеслиге осталось три тура.