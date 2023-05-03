Хиддинк удостоен рыцарского звания за вклад в футбол Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов наградил бывшего главного тренера сборной страны Гуса Хиддинка.

Тренер удостоен рыцарского звания за вклад в футбол страны и успешное представительство Нидерландов на международной арене.

76-летний Хиддинк сейчас не работает.

В 2008 году тренер довел сборную России до бронзы Евро-2008.

В РПЛ Хиддинк тренировал «Анжи».

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