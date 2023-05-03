Хиддинк удостоен рыцарского звания за вклад в футбол Нидерландов

"за вклад в футбол страны и успешное представительство Нидерландов на международной арене" Может я чего то не понимаю, какой вклад, о каких успехах речь??? у него в России был определённый успех, а где он ещё что то выиграл?...
Королевский футбольный союз Нидерландов наградил бывшего главного тренера сборной страны Гуса Хиддинка.
Тренер удостоен рыцарского звания за вклад в футбол страны и успешное представительство Нидерландов на международной арене.
- 76-летний Хиддинк сейчас не работает.
- В 2008 году тренер довел сборную России до бронзы Евро-2008.
- В РПЛ Хиддинк тренировал «Анжи».
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