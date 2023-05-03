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    • Хиддинк удостоен рыцарского звания за вклад в футбол Нидерландов

    Хиддинк удостоен рыцарского звания за вклад в футбол Нидерландов

    Королевский футбольный союз Нидерландов наградил бывшего главного тренера сборной страны Гуса Хиддинка.

    Тренер удостоен рыцарского звания за вклад в футбол страны и успешное представительство Нидерландов на международной арене.

    • 76-летний Хиддинк сейчас не работает.
    • В 2008 году тренер довел сборную России до бронзы Евро-2008.
    • В РПЛ Хиддинк тренировал «Анжи».

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    Источник: KNVB

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    03.05.2023 22:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      эд100 8 часов назад

      "за вклад в футбол страны и успешное представительство Нидерландов на международной арене" Может я чего то не понимаю, какой вклад, о каких успехах речь??? у него в России был определённый успех, а где он ещё что то выиграл?...

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      Рейтинг: +679

      life85 16 часов назад

      Как сильно постарел ...

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