«Реал» ответил на обвинения Лапорты в помощи режима: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства и был их сосьо»

«Реал» выпустил ролик в ответ на обвинения президента «Барселоны» Жоана Лапорты в том, что правящий режим Франсиско Франко помогал мадридскому клубу.
В ролике с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» «Реал» перечислил факты связи «Барселоны» с режимом Франко:
- Церемонию открытия «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;
- «Барселона» сделала Франко почетным сосьо [официальным членом клуба] в 1965 году;
- «Барселона» трижды награждала Франко медалями;
- Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);
- «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;
- «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;
- Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».
Источник: Sports.ru