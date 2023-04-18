«Реал» ответил на обвинения Лапорты в помощи режима: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства и был их сосьо»

«Реал» выпустил ролик в ответ на обвинения президента «Барселоны» Жоана Лапорты в том, что правящий режим Франсиско Франко помогал мадридскому клубу.

В ролике с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» «Реал» перечислил факты связи «Барселоны» с режимом Франко: