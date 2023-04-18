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    «Реал» ответил на обвинения Лапорты в помощи режима: «Франко трижды спасал «Барсу» от банкротства и был их сосьо»

    «Реал» выпустил ролик в ответ на обвинения президента «Барселоны» Жоана Лапорты в том, что правящий режим Франсиско Франко помогал мадридскому клубу.

    В ролике с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» «Реал» перечислил факты связи «Барселоны» с режимом Франко:

    • Церемонию открытия «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;
    • «Барселона» сделала Франко почетным сосьо [официальным членом клуба] в 1965 году;
    • «Барселона» трижды награждала Франко медалями;
    • Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);
    • «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;
    • «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;
    • Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24615

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Сосьо - это сильно сказано! )

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