Российский гонщик Квят будет выступать под флагом Италии

Бывший российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят будет выступать на соревнованиях под флагом Италии. Под ним гонщик поучаствует в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Квят будет гонщиком итальянской команды Lamborghini Squadra Corse.

«Я думаю, что спорт должен объединять людей. У меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну. Я рос в Италии, я провел здесь юность и сделал выбор в пользу выступления под флагом Италии», – сказал Квят.