Российский гонщик Квят будет выступать под флагом Италии

Бывший российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят будет выступать на соревнованиях под флагом Италии. Под ним гонщик поучаствует в чемпионате мира по гонкам на выносливость.
Квят будет гонщиком итальянской команды Lamborghini Squadra Corse.
«Я думаю, что спорт должен объединять людей. У меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну. Я рос в Италии, я провел здесь юность и сделал выбор в пользу выступления под флагом Италии», – сказал Квят.
- Российские гонщики от международных стартов отстранены с прошлого года.
- 28-летний Квят – уроженец Уфы.
- Он стартовал в 110 Гран-при «Формулы-1», 3 раза финишировал в тройке призеров.
Источник: La Gazzetta dello Sport