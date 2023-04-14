Поветкин: «Усик считает, что на его страну напали. Я говорю, как было на самом деле – Путин все сделал правильно»

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин высказался о конфликте между Россией и Украиной.

«Знаешь, я не люблю за людей что-то плохое говорить, но, по сути дела, он [Александр Усик] считает, что на его страну напали.

Я говорю, как было на самом деле. На самом деле Владимир Владимирович все правильно сделал. У нас же есть разведчики, люди, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия.

Для чего она тут? Чтобы боевые действия были, наверное, на нашей территории. Так что я думаю, что все правильно сделали.

А они могут говорить что угодно. А почему они не рассказывают, что происходило в Луганске, в Донбассе?! Я там был, Денис Лебедев туда ездил. Мне фотки присылали, сколько там детей маленьких, которых похоронили, уже нет их...

Что именно делали с Украиной? Почему это не показываете и не рассказываете, что вы делали? И я удивлен. Надо было раньше этот народ защитить. Считаю, что это наш народ», – сказал Поветкин.