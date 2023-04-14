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    Поветкин: «Усик считает, что на его страну напали. Я говорю, как было на самом деле – Путин все сделал правильно»

    Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин высказался о конфликте между Россией и Украиной.

    «Знаешь, я не люблю за людей что-то плохое говорить, но, по сути дела, он [Александр Усик] считает, что на его страну напали.

    Я говорю, как было на самом деле. На самом деле Владимир Владимирович все правильно сделал. У нас же есть разведчики, люди, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия.

    Для чего она тут? Чтобы боевые действия были, наверное, на нашей территории. Так что я думаю, что все правильно сделали.

    А они могут говорить что угодно. А почему они не рассказывают, что происходило в Луганске, в Донбассе?! Я там был, Денис Лебедев туда ездил. Мне фотки присылали, сколько там детей маленьких, которых похоронили, уже нет их...

    Что именно делали с Украиной? Почему это не показываете и не рассказываете, что вы делали? И я удивлен. Надо было раньше этот народ защитить. Считаю, что это наш народ», – сказал Поветкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14331

      Алексей З 41 минуту назад

      Ох Саша,видно много ударов в репу пропускал.
      Куда же они делись войска НАТО ? Разведчики !!!
      Штирлица насмотрелся.

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      Рейтинг: +4855

      Питерский князь > Алексей З 36 минут назад

      Иуда.

      2
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha > Алексей З 9 минут назад

      Срань ты да и только.

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      Рейтинг: +507

      eugen-han 54 минуты назад

      Усик или дурака включил, или ,,ослеп", но если он непрозреет на события в Киеве с Лаврой(монастырем), то его можно записывать в предатели по всем понятиям.

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      Рейтинг: +124

      russkiisergei 56 минут назад

      Слава РОССИИ!!!

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