Команда украинских биатлонисток обстреливает позиции России в Херсонской области.

«Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают.

Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток», – сообщил российский солдат с позывным «Крестик».