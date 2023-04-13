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    Украина использует в качестве снайперов женскую команду биатлонисток

    Команда украинских биатлонисток обстреливает позиции России в Херсонской области.

    «Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают.

    Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток», – сообщил российский солдат с позывным «Крестик».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13155

      R_a_i_n 17 минут назад

      Ничего нового. В Чечне тоже так было. Прибалты тогда баб отправляли.

      0
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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 41 минуту назад

      Факты. Фамилии , фото . Возьмите в плен.
      Все помнят и мальчика распятого и сбитый лайнер полный трупов.
      Кто "Крестику" поверит ?

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 1 час назад

      ахаха))))
      а своих куда дели? Сыновей рожают видимо :-)))))))))

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