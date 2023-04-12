Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

    Аукцион Sotheby’s сообщил о продаже кроссовок Майкла Джордана, в которых баскетболист проводил матч плей-офф НБА 1998 года против «Юты».

    Nike Air Jordan 13 купили за 2,2 миллиона долларов. Это рекорд для спортивной обуви за всю историю аукционов. Предыдущий максимум тоже принадлежит кроссовкам Джордана, в которых он играл в 1984 году. Их купили в 2021 году за 1,4 миллиона.

    Кроссовки от 1998 года проданы в хорошем состоянии, несмотря на то что в них играли. На них нанесены автографы Джордана.

    • Джордан по версии ESPN – лучший баскетболист в истории.
    • Он дважды выигрывал Олимпиаду со сборной США.
    • По рейтингу Forbes Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю.

    Источник: твиттер B/R Kicks

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1680

      Fialet 36 минут назад

      А грязные трусы не пробовали продать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19485

      Cleaner > Fialet 10 минут назад

      Хотите купить??? Ржу ни могу!...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 