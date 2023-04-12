Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

Аукцион Sotheby’s сообщил о продаже кроссовок Майкла Джордана, в которых баскетболист проводил матч плей-офф НБА 1998 года против «Юты».

Nike Air Jordan 13 купили за 2,2 миллиона долларов. Это рекорд для спортивной обуви за всю историю аукционов. Предыдущий максимум тоже принадлежит кроссовкам Джордана, в которых он играл в 1984 году. Их купили в 2021 году за 1,4 миллиона.

Кроссовки от 1998 года проданы в хорошем состоянии, несмотря на то что в них играли. На них нанесены автографы Джордана.