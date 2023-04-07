Семь игроков Молодежной хоккейной лиги провалили допинг-тест

Пресс-служба КХЛ подтвердила, что семь хоккеистов клуба «Толпар» (Уфа), выступающего в Молодежной хоккейной лиге, сдали положительный допинг-тест.

«Семь игроков клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде.

КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства», – заявила пресс-служба КХЛ.