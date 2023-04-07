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    Семь игроков Молодежной хоккейной лиги провалили допинг-тест

    Пресс-служба КХЛ подтвердила, что семь хоккеистов клуба «Толпар» (Уфа), выступающего в Молодежной хоккейной лиге, сдали положительный допинг-тест.

    «Семь игроков клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде.

    КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства», – заявила пресс-служба КХЛ.

    • По информации журналиста Артура Хайруллина, речь, скорее всего, идет о мельдонии.
    • «Толпар» – фарм-клуб «Салавата Юлаева».
    • Уфимцы в сезоне МХЛ вылетели на стадии 1/4 финала.

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    07.04.2023 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67797

      portero 16 часов назад

      Ну не сами же они его себе назначали, мафию медицинско-управленческую к ответу!!!

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