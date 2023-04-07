Семь игроков Молодежной хоккейной лиги провалили допинг-тест

Пресс-служба КХЛ подтвердила, что семь хоккеистов клуба «Толпар» (Уфа), выступающего в Молодежной хоккейной лиге, сдали положительный допинг-тест.
«Семь игроков клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде.
КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства», – заявила пресс-служба КХЛ.
- По информации журналиста Артура Хайруллина, речь, скорее всего, идет о мельдонии.
- «Толпар» – фарм-клуб «Салавата Юлаева».
- Уфимцы в сезоне МХЛ вылетели на стадии 1/4 финала.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»