Российского хоккеиста отстранили от команды из-за пристрастия к пиву

ХК СКА по ходу финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА отстранил от состава нападающего Никиту Гусева.

«Это связано с определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива. Эта проблема тянется с Олимпиады‑2022 в Пекине. По этой же причине Гусев не играл с 30 января по 16 февраля, когда в СКА его возвращали в физическую форму. В дальнейшем игрок вернется в состав, и в команде ему окажут всяческую помощь и поддержку», – сообщил источник.