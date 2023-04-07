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    Российского хоккеиста отстранили от команды из-за пристрастия к пиву

    ХК СКА по ходу финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА отстранил от состава нападающего Никиту Гусева.

    «Это связано с определенной зависимостью игрока, которая имеет отношение к употреблению пива. Эта проблема тянется с Олимпиады‑2022 в Пекине. По этой же причине Гусев не играл с 30 января по 16 февраля, когда в СКА его возвращали в физическую форму. В дальнейшем игрок вернется в состав, и в команде ему окажут всяческую помощь и поддержку», – сообщил источник.

    • Гусев – олимпийский чемпион 2018 года, автор гола в финале.
    • Контракт игрока со СКА действует еще год.
    • В этом сезоне Гусев набрал 49 (23+26) очков в 37 матчах, а также 12 (5+7) очков в 13 играх плей‑офф.

    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2023 19:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +101196

      zigbert 6 часов назад

      Раньше такого за ним не замечалось. Игрок то хороший и известный.

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    • ...
      Рейтинг: +133

      SunnyDay 8 часов назад

      Вот глупец

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