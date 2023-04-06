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    Фристайлисты сборной России избиты в Сочи: девушке разбили о голову бутылку

    Серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу Артем Набиулин рассказал, что был избит в Сочи вместе с коллегой Марией Добровой.

    «Что я ее избил – абсолютная неправда. Я не знаю, кто пустил такую дезинформацию, мы пытаемся сейчас это решить. Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная», – сказал Набиулин.

    «Мария чувствует себя нормально, но у нее ссадина на голове, ей о голову разбили бутылку, у меня разбито все лицо. Конфликт произошел из-за неадекватной пары. Они были пьяные, я подошел попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов. Там мужик-борец с непонятной бабой начали на нас нападать. Мужик бросился меня избивать, Маша попыталась его оттащить. Он толкнул ее, а его женщина ударила Машу по голове бутылкой. Чуть пробила ей голову», – добавил Набиулин.

    • Доброва выигрывала серебро Кубка Европы.
    • Набиулин брал золото Универсиады-2019.
    • Ски-кросс – разновидность лыжного спорта.

    Источник: «Р-Спорт»

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    06.04.2023 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 6 апреля, 17:06

      Шо и там *****

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 > Suvorov51 6 апреля, 17:07

      хохлогеи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2077

      jek718875 6 апреля, 15:43

      В городе Сочи, тёмные ночи

      0
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      Рейтинг: +409

      dragoff 6 апреля, 15:24

      Какой разумный человек подождёт за сигаретой к пьяной и неадекватной паре?))))) Только такой же пьяный и неадекватный

      1
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      Рейтинг: +1461

      balam > dragoff 6 апреля, 15:41

      не,у них режим

      0
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