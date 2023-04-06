Фристайлисты сборной России избиты в Сочи: девушке разбили о голову бутылку

Серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу Артем Набиулин рассказал, что был избит в Сочи вместе с коллегой Марией Добровой.

«Что я ее избил – абсолютная неправда. Я не знаю, кто пустил такую дезинформацию, мы пытаемся сейчас это решить. Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная», – сказал Набиулин.

«Мария чувствует себя нормально, но у нее ссадина на голове, ей о голову разбили бутылку, у меня разбито все лицо. Конфликт произошел из-за неадекватной пары. Они были пьяные, я подошел попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов. Там мужик-борец с непонятной бабой начали на нас нападать. Мужик бросился меня избивать, Маша попыталась его оттащить. Он толкнул ее, а его женщина ударила Машу по голове бутылкой. Чуть пробила ей голову», – добавил Набиулин.