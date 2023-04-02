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    ⚽ РПЛ. «Ростов» принимает «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар» победили

    Сегодня, 2 апреля, завершается программа 21-го тура РПЛ.

    Открыли день матчи «Крылья Советов» – «Оренбург» (1:1 и «Химки» – «Краснодар» (0:6).

    Затем ЦСКА впервые обыграл в Воронеже «Факел» (2:0).

    Сейчас играют «Ростов» и «Торпедо».

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва)

    2 апреля, 19:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Цыпченко, 7; 1:1 – Воробьев, 30.

    Химки – Краснодар – 0:6 (0:1)

    Голы: 0:1 – Батчи, 23; 0:2 – Кордоба, 47; 0:3 – Кордоба, 56; 0:4 – Кади, 63; 0:5 – Ионов, 78; 0:6 – Кривцов, 86.

    Удаления: Лысцов, 27 – нет.

    Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 21 (с пенальти); 0:2 – Обляков, 77.

    Динамо (Москва) – Сочи – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дркушич, 67; 0:2 – Маргасов, 74.

    Удаление: нет – Джанаев, 25.

    Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 15; 0:2 – Баринов, 26; 0:3 – Дзюба, 31; 0:4 – Миранчук, 90+2.

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 76; 2:0 – Сергеев, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 19:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 апреля, 11:07

      И где наши потенциальные шампиньоны, теряются в дали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 апреля, 16:38

      КрыСы играют с Оренбургом дома. П. р. о. с. р. у. т. Не боятся позориться перед своими болелами. Подтверждено многовековой историей.

      0
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      Рейтинг: +774

      rac531 1 апреля, 11:38

      Арбитр СУХОЙ обслужит матч «Спартак» — «Ахмат».
      НУ, СПАРТАК, БЕРЕГИСЬ!
      У СУХОГО БОГАТЫЙ ОПЫТ ДЕЛАТЬ НУЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +972

      Болотоход 1 апреля, 11:00

      ФФся страна за Спартак и Урал!!!

      2
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