⚽ РПЛ. «Ростов» принимает «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар» победили

Сегодня, 2 апреля, завершается программа 21-го тура РПЛ.
Открыли день матчи «Крылья Советов» – «Оренбург» (1:1 и «Химки» – «Краснодар» (0:6).
Затем ЦСКА впервые обыграл в Воронеже «Факел» (2:0).
Сейчас играют «Ростов» и «Торпедо».
Россия. РПЛ. 21-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва)
2 апреля, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Цыпченко, 7; 1:1 – Воробьев, 30.
Голы: 0:1 – Батчи, 23; 0:2 – Кордоба, 47; 0:3 – Кордоба, 56; 0:4 – Кади, 63; 0:5 – Ионов, 78; 0:6 – Кривцов, 86.
Удаления: Лысцов, 27 – нет.
Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Чалов, 21 (с пенальти); 0:2 – Обляков, 77.
Динамо (Москва) – Сочи – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Дркушич, 67; 0:2 – Маргасов, 74.
Удаление: нет – Джанаев, 25.
Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Дзюба, 15; 0:2 – Баринов, 26; 0:3 – Дзюба, 31; 0:4 – Миранчук, 90+2.
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сергеев, 76; 2:0 – Сергеев, 86.