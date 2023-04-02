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Ростов - Торпедо

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Премьер-лига, 21 тур Ростов - Торпедо
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Матч еще не начался
П1
1.5
Х
4.2
П2
6.8
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
5 сентября, понедельник 20:00 Торпедо 0:1 Ростов
Россия. Кубок (2021/2022), группа 5
3 тур
27 октября, среда 19:00 Торпедо 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
20 апреля, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Торпедо
14 тур
22 ноября, суббота 14:15 Торпедо 2:1 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:30 Ростов 1:0 Торпедо
9 тур
5 мая, понедельник 19:00 Торпедо 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
16 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Ростов
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Торпедо
1 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Торпедо 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Торпедо 4:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Ростов 0:4 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ростов 5:2 Торпедо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ростов
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Ростов
12 тур
23 июня, среда 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Ростов
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ростов 2:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Торпедо
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ростов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1993
19 тур
9 июля, пятница 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
3 тур
20 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ростов 2:1 Торпедо
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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