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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Торпедо
Ростов - Торпедо: обзор матча 02 апреля 2023
Ростов
02.04.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
45'
А. Лангович
53'
Е. Чернов
59'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Торпедо
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
87'
Замена
Д. Прохин
️️️️
А. Миронов
86'
Желтая карточка
А. Миронов
84'
83'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Д. Караев
72'
Замена
Жажа
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
70'
66'
Замена
Андре
️️️️
М. Турищев
66'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
А. Сильянов
️️️️
К. Щетинин
60'
Замена
А. Селява
️️️️
Д. Полоз
60'
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Караев
ГОЛ! 2:0!
Е. Чернов
53'
45'
+1
Замена
М. Чурич
️️️️
И. Енин
ГОЛ! 1:0!
А. Лангович
Пас отдал
К. Щетинин
45'
Красная карточка
Д. Глебов
42'
35'
Желтая карточка
М. Турищев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
42
Павел Бочаров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Жажа
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
87
Лангович
15
Глебов
8
Миронов
7
Полоз
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
3-1-2-4
23
Бабурин
28
Прошкин
22
Кожемякин
44
Самсонов
35
Енин
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
7
Турищев
10
Рейна
10
Караев
10
Лебеденко
8
Миронов
27
Прохин
27
Прохин
8
Миронов
10
Щетинин
45
Сильянов
45
Сильянов
10
Щетинин
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
7
Полоз
8
Селява
8
Селява
7
Полоз
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
52
Нетфуллин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
52
Нетфуллин
35
Енин
97
Чурич
97
Чурич
35
Енин
10
Лебеденко
11
Жажа
11
Жажа
10
Лебеденко
10
Караев
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Караев
7
Турищев
21
Андре
21
Андре
7
Турищев
Остались в запасе
Ростов
Торпедо
10
Иван Комаров
ПВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
42
Павел Бочаров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
42
Павел Бочаров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Ростов - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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