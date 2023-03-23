КХЛ. «Локомотив» проиграл дома ЦСКА в юбилей тренера и оказался в шаге от вылета

ЦСКА упрочил лидерство в серии плей-офф КХЛ против «Локомотива». Ярославцы проиграли дома в день 50-летия главного тренера Игоря Никитина.

Серия переезжает в Москву, она длится до четырех побед.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

Локомотив (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1; 1:0; 0:2)

Голы: 0:1 – Мамин, 7; 1:1 – Елесин, 36; 1:2 – Карнаухов, 42; 1:3 – Каменев, 60 (в пустые ворота).

Счет в серии: 1:3.

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