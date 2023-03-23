«Чикаго» отказался от радужной формы: клуб НХЛ боится, что у российских хоккеистов будут проблемы с законом

Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужную форму перед игрой с «Ванкувером» из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

По информации The Athletic, клуб пошел на этот шаг из-за опасений за безопасность российских хоккеистов. Решение об отказе от ЛГБТ-джерси было принято боссами клуба, а не игроками.

В «Чикаго» побоялись возможных последствий для игроков из России из-за принятия в стране закона о запрете пропаганды ЛГБТ.