«Чикаго» отказался от радужной формы: клуб НХЛ боится, что у российских хоккеистов будут проблемы с законом

Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужную форму перед игрой с «Ванкувером» из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
По информации The Athletic, клуб пошел на этот шаг из-за опасений за безопасность российских хоккеистов. Решение об отказе от ЛГБТ-джерси было принято боссами клуба, а не игроками.
В «Чикаго» побоялись возможных последствий для игроков из России из-за принятия в стране закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
- Ранее «Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем Кирилла Капризова в России.
- В «Чикаго» играют два россиянина – Никита Зайцев и Антон Худобин.
Источник: The Athletic