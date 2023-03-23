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    «Чикаго» отказался от радужной формы: клуб НХЛ боится, что у российских хоккеистов будут проблемы с законом

    Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать радужную форму перед игрой с «Ванкувером» из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

    По информации The Athletic, клуб пошел на этот шаг из-за опасений за безопасность российских хоккеистов. Решение об отказе от ЛГБТ-джерси было принято боссами клуба, а не игроками.

    В «Чикаго» побоялись возможных последствий для игроков из России из-за принятия в стране закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

    • Ранее «Миннесота» отказалась от ЛГБТ-формы из-за возможных проблем Кирилла Капризова в России.
    • В «Чикаго» играют два россиянина – Никита Зайцев и Антон Худобин.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2346

      моэм 2 часа назад

      А может просто не захотели позорить имена Великих Бобби Халла , Бобби Орра и Стэна Микиты , Криса Челиоса и многих других прославленных хоккеистов и самого имени " Чикаго Блэк Хоукс" Великого клуба - многократного обладателя Кубка Стенли .

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