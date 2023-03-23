Бах объяснил, как МОК относится к демонстрации символики Z российскими спортсменами

Глава МОК Томас Бах высказался о демонстрации символики Z российскими спортсменами.

«Наши принципы ясно и четко говорят о том, что запрещается любая активная поддержка боевых действий, в том числе демонстрация [символики] Z – это включает в себя публикации и многое другое.

Те, кто подобным образом поддерживает боевые действия, не могут участвовать в соревнованиях. Или же им не следует участвовать, учитывая, что это лишь наши рекомендации для международных федераций», – цитирует Баха Inside the Games.