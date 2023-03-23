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    Бах объяснил, как МОК относится к демонстрации символики Z российскими спортсменами

    Глава МОК Томас Бах высказался о демонстрации символики Z российскими спортсменами.

    «Наши принципы ясно и четко говорят о том, что запрещается любая активная поддержка боевых действий, в том числе демонстрация [символики] Z – это включает в себя публикации и многое другое.

    Те, кто подобным образом поддерживает боевые действия, не могут участвовать в соревнованиях. Или же им не следует участвовать, учитывая, что это лишь наши рекомендации для международных федераций», – цитирует Баха Inside the Games.

    • Глава МОК также выступил против «коллективной вины» российских спортсменов.
    • 28 марта исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов.
    • Возможно, им разрешат участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      FaTeK 1945 1 час назад

      ... А пиндосы не поддерживают боевые действия ВСУ???

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