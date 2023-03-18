Левандовски: «У «Барсы» много проблем, чтобы бороться за три трофея в сезоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признал, что в команде есть проблемы.

«Мы станем сильнее с одним-двумя новичками. Идеальной командой не будем, но более конкурентоспособной – да. Мы должны исправить проблемы, которые у нас возникли в Лиге чемпионов.

Сейчас «Барселона» не готова бороться за три трофея в сезоне. Возвращение к былой славе потребует времени. У клуба много проблем, но это не помешало мне хотеть стать его частью. Я всегда хотел играть в Примере, увидел стратегию «Барселоны» и решился на трансфер», – сказал Левандовски.