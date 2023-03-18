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    Левандовски: «У «Барсы» много проблем, чтобы бороться за три трофея в сезоне»

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признал, что в команде есть проблемы.

    «Мы станем сильнее с одним-двумя новичками. Идеальной командой не будем, но более конкурентоспособной – да. Мы должны исправить проблемы, которые у нас возникли в Лиге чемпионов.

    Сейчас «Барселона» не готова бороться за три трофея в сезоне. Возвращение к былой славе потребует времени. У клуба много проблем, но это не помешало мне хотеть стать его частью. Я всегда хотел играть в Примере, увидел стратегию «Барселоны» и решился на трансфер», – сказал Левандовски.

    • «Барселона» с отрывом лидирует в Примере.
    • Поляк пришел летом из «Баварии».
    • Завтра, 19 марта, «Барселона» сыграет с «Реалом» в рамках Примеры.

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    Источник: ESPN

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