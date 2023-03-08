Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Украинская теннисистка объяснила отказ жать руку сопернице из России

    Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила решение не жать руку россиянке Варваре Грачевой после победы над ней в финале турнира в американском Остине.

    «Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с организаторами, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы все проходило. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду фотографироваться, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом.

    Грачева не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине. Для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас», – сказала Костюк.

    • Благодаря титулу Костюк впервые в карьере поднялась в топ-40 мирового рейтинга.
    • Грачева поднялась на 66-е место.
    • По личным встречам счет стал 3:2 в пользу Костюк.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Источник: BTU

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5308

      ААМ 8 марта, 11:41

      Пусть это останется на её совести.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ААМ 8 марта, 12:03

      Пусть останется на совести бункерного то что он начал войну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11331

      alp 8 марта, 11:37

      это не лечится... ххлы тяжело больные люди.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1649

      Artemka444 8 марта, 09:50

      не за чем это здесь печатать!!!!
      и почему коменты не скрыты,как обычно вы это делаете???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Artemka444 8 марта, 10:32

      Они наслаждаются когда мы полощем друг друга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 09:06

      Интересно, а она сама высказала публично свои осуждения того, что происходило на Украине?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 08:58

      Для тебя это знак. Так что де ты его не слышешь.
      Пора в больницу!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11