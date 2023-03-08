Украинская теннисистка объяснила отказ жать руку сопернице из России

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила решение не жать руку россиянке Варваре Грачевой после победы над ней в финале турнира в американском Остине.

«Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с организаторами, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы все проходило. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду фотографироваться, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом.

Грачева не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине. Для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас», – сказала Костюк.

Благодаря титулу Костюк впервые в карьере поднялась в топ-40 мирового рейтинга.

Грачева поднялась на 66-е место.

По личным встречам счет стал 3:2 в пользу Костюк.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?