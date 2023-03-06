Российская теннисистка проиграла украинке в финале турнира в США. Рукопожатия после матча не было

Россиянка Варвара Грачева проиграла в финале теннисного турнира в Остине (США) украинке Марте Костюк. Она победила со счетом 6:3, 7:5.
Это первый титул в карьере 20-летней уроженки Киева.
После победы традиционного рукопожатия не было. Также не было общего фотографирования.
- Благодаря титулу Костюк впервые в карьере поднялась в топ-40 мирового рейтинга.
- Грачева поднялась на 66-е место.
- По личным встречам счет стал 3:2 в пользу Костюк.
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Источник: «Бомбардир»