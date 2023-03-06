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    Какой вы футболист?

    Российская теннисистка проиграла украинке в финале турнира в США. Рукопожатия после матча не было

    Россиянка Варвара Грачева проиграла в финале теннисного турнира в Остине (США) украинке Марте Костюк. Она победила со счетом 6:3, 7:5.

    Это первый титул в карьере 20-летней уроженки Киева.

    После победы традиционного рукопожатия не было. Также не было общего фотографирования.

    • Благодаря титулу Костюк впервые в карьере поднялась в топ-40 мирового рейтинга.
    • Грачева поднялась на 66-е место.
    • По личным встречам счет стал 3:2 в пользу Костюк.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2023 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 6 марта, 11:02

      Играли уже прогресс!

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