Российская теннисистка проиграла украинке в финале турнира в США. Рукопожатия после матча не было

Россиянка Варвара Грачева проиграла в финале теннисного турнира в Остине (США) украинке Марте Костюк. Она победила со счетом 6:3, 7:5.

Это первый титул в карьере 20-летней уроженки Киева.

После победы традиционного рукопожатия не было. Также не было общего фотографирования.

Благодаря титулу Костюк впервые в карьере поднялась в топ-40 мирового рейтинга.

Грачева поднялась на 66-е место.

По личным встречам счет стал 3:2 в пользу Костюк.

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