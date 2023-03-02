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    Какой вы футболист?

    Турецкие клубы заинтересованы в аренде форварда «МЮ» Гринвуда

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может сменить команду.

    Арендовать 21-летнего футболиста хотят клубы из Турции.

    «МЮ» получил несколько запросов о переходе игрока, но пока никому не ответил. Манкунианцы намерены сначала завершить внутреннее расследование в отношении игрока.

    • В январе 2022 года Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • В начале февраля 2023-го полиция сняла с англичанина все обвинения.

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    Источник: Goal

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    02.03.2023 20:43
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