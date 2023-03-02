Турецкие клубы заинтересованы в аренде форварда «МЮ» Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может сменить команду.

Арендовать 21-летнего футболиста хотят клубы из Турции.

«МЮ» получил несколько запросов о переходе игрока, но пока никому не ответил. Манкунианцы намерены сначала завершить внутреннее расследование в отношении игрока.

В январе 2022 года Гринвуда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

В начале февраля 2023-го полиция сняла с англичанина все обвинения.

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