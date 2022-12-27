«После той игры я не мог спать два дня». Ван Дейк – о вылете с ЧМ-2022 от Аргентины

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал о своем состоянии после четвертьфинального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

Основное время завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

Ван Дейк первым пробивал 11-метровый – его удар парировал вратарь Эмилиано Мартинес.

«После той игры я не мог спать два дня. Логично, что я был разочарован. Мы были так близки, хотя проигрывали со счетом 0:2. К сожалению, я не забил такой важный пенальти. Это очень больно. Это были очень тяжелые вечер и ночь.

На какое-то время я отрезал себя от мира футбола и наслаждался временем, которое проводил с семьей. Это самое важное в жизни», – заявил защитник «Ливерпуля».

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