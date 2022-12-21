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    Только один клуб сделал официальное предложение Роналду

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ищет новый клуб. У него только одно официальное предложение – из «Аль-Насра» (Саудовская Аравия).

    Игрок был интересен и катарскому «Аль-Садду», но до переговоров дело не дошло.

    • В саудовском клубе ожидают, что 37-летний футболист подпишет контракт до конца года.
    • Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.
    • Португалец сейчас находится в Дубае и готовится к поездке в Эр-Рияд.

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    Источник: AS

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      vasseprari 27 минут назад

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      Рейтинг: +457

      Болотоход 44 минуты назад

      А когда уже будете призы за конкурс прогнозов ЧМ отправлять?

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      Рейтинг: +27811

      JTherry > Болотоход 7 минут назад

      майку какого клуба (или сборной) хочешь получить в подарок к Новому году..?)

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      Рейтинг: +457

      Болотоход > JTherry 1 минуту назад

      Милана или Челси.)

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      Рейтинг: +14085

      Skull_Boy 1 час назад

      Что-то никто не хочет подписать эту кучку проблем, наверно тоже тренера виноваты, что не хотят топа подписывать, только топ на бумаге, а на практике хлам

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