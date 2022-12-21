Только один клуб сделал официальное предложение Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ищет новый клуб. У него только одно официальное предложение – из «Аль-Насра» (Саудовская Аравия).

Игрок был интересен и катарскому «Аль-Садду», но до переговоров дело не дошло.

В саудовском клубе ожидают, что 37-летний футболист подпишет контракт до конца года.

Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Португалец сейчас находится в Дубае и готовится к поездке в Эр-Рияд.

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