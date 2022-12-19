Нигматуллин назвал лучшего вратаря ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какого голкипера считает лучшим на чемпионате мира-2022.

«Лучший вратарь чемпионата мира в Катаре – аргентинец Эмилиано Мартинес.

Его сумасшедший сейв в финале на последней минуте дополнительного времени... Это было очень круто!

Забей тогда французы – всe было бы по-другому. К тому же сколько раз спасал свою сборную в сериях пенальти.

Для меня он лучший на ЧМ», – сказал Нигматуллин.

Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

Мартинес пропустил 8 голов в 7 матчах.

В плей-офф турнира он помог команде выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале.

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