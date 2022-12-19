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    Бубнов: «Месси превзошел Марадону»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Игра главных звeзд полностью оправдала ожидания. Месси забил дважды, а Мбаппе оформил хет-трик. Но для кого-то этот матч всe равно должен был стать драмой. Такой сценарий финала ещe нужно припомнить. На ум приходит только матч той же Аргентины против Германии, когда южноамериканцы стали чемпионами.

    К сожалению, три мяча Мбаппе и статус лучшего бомбардира турнира не помогли Франции завоевать кубок.

    Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всe-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошeл легенду Аргентины.

    А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной.

    Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шeл к готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя», – сказал Бубнов.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +611

      _MATRIX_ 28 минут назад

      А причем тут Пеле? То был совсем другой футбол (хрен бы сейчас Пеле выиграл бы три ЧМ со сборной Бразилии). А в клубном футболе Месси на порядок выше; Пеле-то играл в чемпионате Бразилии и даже отдельных штатов (типа чемпионата штата Сан-Пауло), которые по уровню где-то на уровне современной серии B в Италии. В общем, крайне спорное мнение у Бубнова.

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      Рейтинг: +4283

      Zubo 29 минут назад

      некорректно сравнивать, я видел обоих , у каждого были свои непревзойдённые качества , которых не было у другого , дриблинг у Марадоны был всё же сильнее, Месси силен в других аспектах

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