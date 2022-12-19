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Бубнов: «Месси превзошел Марадону»

19 декабря 2022, 17:50
5

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

«Игра главных звeзд полностью оправдала ожидания. Месси забил дважды, а Мбаппе оформил хет-трик. Но для кого-то этот матч всe равно должен был стать драмой. Такой сценарий финала ещe нужно припомнить. На ум приходит только матч той же Аргентины против Германии, когда южноамериканцы стали чемпионами.

К сожалению, три мяча Мбаппе и статус лучшего бомбардира турнира не помогли Франции завоевать кубок.

Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всe-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошeл легенду Аргентины.

А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной.

Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шeл к готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя», – сказал Бубнов.

  • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
  • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
  • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
  • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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Источник: Sportbox
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (5)
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Zubo
1671463835
некорректно сравнивать, я видел обоих , у каждого были свои непревзойдённые качества , которых не было у другого , дриблинг у Марадоны был всё же сильнее, Месси силен в других аспектах
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_MATRIX_
1671463946
А причем тут Пеле? То был совсем другой футбол (хрен бы сейчас Пеле выиграл бы три ЧМ со сборной Бразилии). А в клубном футболе Месси на порядок выше; Пеле-то играл в чемпионате Бразилии и даже отдельных штатов (типа чемпионата штата Сан-Пауло), которые по уровню где-то на уровне современной серии B в Италии. В общем, крайне спорное мнение у Бубнова.
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Бригадный
1671466256
Много было игроков в истории футбола. С дриблингом много круче, чем и у Месси, и у Марадоны. Не беря во внимание "доисторического титана дриблинга" Гарринчу, можно вспомнить итальянского дриблера Бруно Конти. Там Месси с Марадоной просто постояли бы в сторонке. А еще были игроки плеймейкеры с точными пасами на 40-50 м. Типа Платини, Антоньони, Хаджи ... и в этом плане эти игроки были много круче того же Месси. Самым крутым футболистом в истории футбола, возможно был Роналдиньо. Практически, гений футбола. И Марадона, и Месси проигрывали ему по всем параметрам. Чего не хватило Роналдиньо чтобы стать абсолютным королем футбола, так это только характера. А у Марадоны и Месси, как раз, с характером спортивным полный порядок. Лидерский. Хотя
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zigbert
1671522080
Приходится только констатировать что Месси по титулам превзошел Марадону. Сравнивать их по игре довольно трудно, оба звезды первой величины своего времени. Но все это случилось благодаря победе сборной Аргентины на ЧМ -2022. А ведь в финале при равной игре могло случиться что угодно. Могли победить и французы. Мбаппе был в этой игре великолепен. Но все таки футбольный бог все разложил по полочкам, Мбаппе забил 3 мяча и стал лучшим бомбардиром ЧМ а Месси удалось отличиться дважды. А ведь могло случиться с точностью до наоборот, когда Месси мог забить 3 а Мбаппе 2 и стать Чемпионом мира.
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