Бубнов: «Месси превзошел Марадону»

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.
«Игра главных звeзд полностью оправдала ожидания. Месси забил дважды, а Мбаппе оформил хет-трик. Но для кого-то этот матч всe равно должен был стать драмой. Такой сценарий финала ещe нужно припомнить. На ум приходит только матч той же Аргентины против Германии, когда южноамериканцы стали чемпионами.
К сожалению, три мяча Мбаппе и статус лучшего бомбардира турнира не помогли Франции завоевать кубок.
Карьера Месси подходит к завершению, и можно порадоваться, что ему удалось всe-таки стать чемпионом с пятой попытки. Но он никогда не сравняется с Пеле по числу титулов. С Марадоной же он поравнялся, но на клубном уровне он добился гораздо большего. Можно смело говорить, что Лионель превзошeл легенду Аргентины.
А вот сравнивать Месси и Роналду не стоит, они разные игроки. При этом каждый добился значительных успехов как на клубном уровне, так и в сборной.
Но этот сезон сложился для футболистов по-разному. Лионель целенаправленно шeл к готовился к этому турниру, а у Криштиану хватало проблем и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Португалии. И говорить о том, что в их противостоянии поставлена жирная точка, нельзя», – сказал Бубнов.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
- Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!