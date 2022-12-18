Это ты, Франческо, на пару ступенек ниже среднего футбольного эксперта , раз ты вообще сравниваешь игроков разного амплуа и притом играющих разные роли в своих командах. Кто ниже, кто выше, этот разговор не имеет смысла, если один был сердцем своей команды, а другой - мозгом. И то и другое одинаково важно.
Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти высказался о финале чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.
«Не могу выбрать между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда. Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Диего Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.
Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды. Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», – приводит слова Тотти «Чемпионат» со ссылкой Corriere della Sera.
- Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.
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