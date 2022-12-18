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    «На пару ступенек ниже». Тотти сравнил Месси и Марадону

    Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти высказался о финале чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Не могу выбрать между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда. Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Диего Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.

    Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды. Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», – приводит слова Тотти «Чемпионат» со ссылкой Corriere della Sera.

    • Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12141

      Вомбат 24 минуты назад

      Это ты, Франческо, на пару ступенек ниже среднего футбольного эксперта , раз ты вообще сравниваешь игроков разного амплуа и притом играющих разные роли в своих командах. Кто ниже, кто выше, этот разговор не имеет смысла, если один был сердцем своей команды, а другой - мозгом. И то и другое одинаково важно.

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      Рейтинг: +5724

      ySS 28 минут назад

      На счет Месси и Марадоны согласен.

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