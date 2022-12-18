Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти высказался о финале чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Не могу выбрать между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда. Лео лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Диего Марадоны. Диего уникален. Для меня он и есть футбол.

Каким будет финальный матч? Самым красивым и привлекательным, потому что встречаются две сильнейшие на данный момент команды. Этот матч хотел увидеть весь мир. Играют команды, проявившие больше всего желания, характера и решительности», – приводит слова Тотти «Чемпионат» со ссылкой Corriere della Sera.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.

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