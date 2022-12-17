Кучаев предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что сборная России могла бы успешно выступить на ЧМ-2022.

– На твой взгляд, на каком бы уровне сейчас выступила бы сборная России на чемпионате мира?

– Сложно это представить, потому что много разных факторов. Но я думаю, что должны были выступить достаточно хорошо.

Многие сборные преподнесли сюрпризы – и непонятно, почему так случилось. Возможно, не очень хорошая подготовка топовых сборных или высокий эмоциональный фон менее звeздных команд.

Мне кажется, что у сборной России были бы шансы хорошо выступить.

– Смогли бы повторить успех прошлого чемпионата мира или остановились бы на 1/8 финала?

– Я думаю, пройти дальше было бы по силам. В плей-офф вышло много сборных, в которых никто не верил, со многими сборными можно было играть, что и доказали Япония, Южная Корея, Марокко.

Выход в 1/8 финала я бы не считал максимальным успехом, потому что всегда хочется большего, чем просто выход плей-офф, я бы рассчитывал на большее. Это, наверное, правильная психология.

– Учитывая, что в 2018 году Россия играла в четвертьфинале чемпионата мира, можем сказать, что без российской сборной турнир потерял в зрелищности?

– Хотелось бы верить, что в зрелищности да. Хочется верить, что наша сборная преподнесла бы сюрприз и вызвала бы больший интерес к чемпионату мира, чем есть сейчас.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

ЧМ-2022 завершится завтра финальным матчем Аргентина – Франция.

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