Хабиб обратился к сборной Марокко перед матчем с Хорватией

Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи сборной Марокко.

Накануне он посетил тренировку африканской команды, которая готовится к матчу с Хорватией.

«Удачи, Марокко», – написал Хабиб в соцсетях, прикрепив совместное фото с марокканскими футболистами и тренерами.

Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

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