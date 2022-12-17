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    Хабиб обратился к сборной Марокко перед матчем с Хорватией

    Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи сборной Марокко.

    Накануне он посетил тренировку африканской команды, которая готовится к матчу с Хорватией.

    «Удачи, Марокко», – написал Хабиб в соцсетях, прикрепив совместное фото с марокканскими футболистами и тренерами.

    • Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

    Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

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    Источник: «Бомбардир»

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