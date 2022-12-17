Хабиб обратился к сборной Марокко перед матчем с Хорватией

Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи сборной Марокко.
Накануне он посетил тренировку африканской команды, которая готовится к матчу с Хорватией.
«Удачи, Марокко», – написал Хабиб в соцсетях, прикрепив совместное фото с марокканскими футболистами и тренерами.
- Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).
Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
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Источник: «Бомбардир»