Погба и Люка Эрнандес не приедут на финал ЧМ-2022 из-за запрета клубов

Не все травмированные футболисты сборной Франции смогут прилететь на финальный матч чемпионата мира по приглашению президента страны Эммануэля Макрона.

«Ювентус» не хочет отпускать в Катар Поля Погба, а «Бавария» – Люку Эрнандеса. В клубах считают, что такая поездка навредит восстановлению игроков.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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