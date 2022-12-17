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    Погба и Люка Эрнандес не приедут на финал ЧМ-2022 из-за запрета клубов

    Не все травмированные футболисты сборной Франции смогут прилететь на финальный матч чемпионата мира по приглашению президента страны Эммануэля Макрона.

    «Ювентус» не хочет отпускать в Катар Поля Погба, а «Бавария» – Люку Эрнандеса. В клубах считают, что такая поездка навредит восстановлению игроков.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Get French Football News

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