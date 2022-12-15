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    «Они заслуживают приз зрительских симпатий». Федун спрогнозировал победителя матча Хорватия – Марокко

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от выступления сборной Марокко на ЧМ-2022.

    – Марокко обвиняли, что они убивают футбол соперника. Ваше мнение?

    – У них очень качественная команда, это открытие чемпионата мира. У них есть культура паса, они выполняют большой объем работы. Зиеш и Хакими – футболисты высочайшего уровня.

    – Сколько звезд мирового футбола увидим в сборной Марокко через несколько лет?

    – Я не предсказатель.

    – Приз зрительских симпатий Марокко заслуживает?

    – Да.

    – Кто возьмет бронзу?

    – Марокко.

    • Марокканцы стали первыми полуфиналистами ЧМ из Африки.
    • В среду они проиграли Франции (0:2).
    • До этого сборная Марокко выбила с чемпионата мира Португалию и Испанию, а в группе опередила Хорватию и Бельгию.
    • Матч с хорватами за 3-е место состоится в субботу в 18:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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