«Они заслуживают приз зрительских симпатий». Федун спрогнозировал победителя матча Хорватия – Марокко

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от выступления сборной Марокко на ЧМ-2022.
– Марокко обвиняли, что они убивают футбол соперника. Ваше мнение?
– У них очень качественная команда, это открытие чемпионата мира. У них есть культура паса, они выполняют большой объем работы. Зиеш и Хакими – футболисты высочайшего уровня.
– Сколько звезд мирового футбола увидим в сборной Марокко через несколько лет?
– Я не предсказатель.
– Приз зрительских симпатий Марокко заслуживает?
– Да.
– Кто возьмет бронзу?
– Марокко.
- Марокканцы стали первыми полуфиналистами ЧМ из Африки.
- В среду они проиграли Франции (0:2).
- До этого сборная Марокко выбила с чемпионата мира Португалию и Испанию, а в группе опередила Хорватию и Бельгию.
- Матч с хорватами за 3-е место состоится в субботу в 18:00 мск.
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Источник: «Матч ТВ»