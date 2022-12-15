«Они заслуживают приз зрительских симпатий». Федун спрогнозировал победителя матча Хорватия – Марокко

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от выступления сборной Марокко на ЧМ-2022.

– Марокко обвиняли, что они убивают футбол соперника. Ваше мнение?

– У них очень качественная команда, это открытие чемпионата мира. У них есть культура паса, они выполняют большой объем работы. Зиеш и Хакими – футболисты высочайшего уровня.

– Сколько звезд мирового футбола увидим в сборной Марокко через несколько лет?

– Я не предсказатель.

– Приз зрительских симпатий Марокко заслуживает?

– Да.

– Кто возьмет бронзу?

– Марокко.

Марокканцы стали первыми полуфиналистами ЧМ из Африки.

В среду они проиграли Франции (0:2).

До этого сборная Марокко выбила с чемпионата мира Португалию и Испанию, а в группе опередила Хорватию и Бельгию.

Матч с хорватами за 3-е место состоится в субботу в 18:00 мск.

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