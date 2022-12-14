Федотов: «В первом тайме матча Франция – Марокко в ворота французов ошибочно не назначили пенальти»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает ошибкой неназначение пенальти в ворота Франции в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко.
«27-я минута, Франция – Марокко.
У меня вопрос: в чем виноват игрок Марокко?
Я вижу фол по неосторожности со стороны игрока Франции. Игрок сборной Франции потерял равновесие и врезался коленом в игрока сборной Марокко.
Правильное решение: 11-метровый удар за фол по неосторожности», – написал Федотов.
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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова