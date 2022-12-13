Месси обогнал Мбаппе по «гол+пас» на ЧМ-2022

Сборная Аргентины побеждает Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0, второй тайм).

Нападающий аргентинцев Лионель Месси забил гол и сделал ассист. Он вышел на первое место по системе «гол+пас» на ЧМ-2022, набрав 8 (5+3) очков.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году.

Игрок не выигрывал ЧМ.

У Месси 7 «Золотых мячей».

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