Тарханов ответил, способен ли Ловрен остановить Месси в полуфинале ЧМ-2022

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от противостояния сборных Аргентины и Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира.
«Сложно сказать, как сложится этот матч. Сейчас уже нет фаворитов, все будут играть осторожно, на результат. Все же хотят сыграть в финале мундиаля.
Но, думаю, матч будет очень интересным, напряженным. Обе сборные играют в хороший футбол.
Ловрен против Месси? Это будет очень интересное противостояние, но его тяжело остановить, мало кому это удается.
Посмотрим, получится ли у хорватов закрыть Месси. Вся интрига будет в этом», – сказал Тарханов.
- Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко.
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Источник: «РБ Спорт»