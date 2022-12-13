Тарханов ответил, способен ли Ловрен остановить Месси в полуфинале ЧМ-2022

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от противостояния сборных Аргентины и Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира.

«Сложно сказать, как сложится этот матч. Сейчас уже нет фаворитов, все будут играть осторожно, на результат. Все же хотят сыграть в финале мундиаля.

Но, думаю, матч будет очень интересным, напряженным. Обе сборные играют в хороший футбол.

Ловрен против Месси? Это будет очень интересное противостояние, но его тяжело остановить, мало кому это удается.

Посмотрим, получится ли у хорватов закрыть Месси. Вся интрига будет в этом», – сказал Тарханов.

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко.

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