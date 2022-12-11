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    Лаутаро проводит ЧМ-2022 на обезболивающих

    Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что играет на ЧМ-2022 на обезболивающих уколах.

    «Мне приходится делать укол обезболивающих в колено перед каждым матчем. Партнеры по команде во всем меня поддерживают, я им благодарен за это», – цитирует аргентинца телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на Sportitalia.

    • У Лаутаро на ЧМ-2022 5 матчей.
    • В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией (13 декабря).
    • 25-летний Лаутаро стоит 75 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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