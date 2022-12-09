Барелла считает несправедливым, что победители Евро и Кубка Америки не попадают на ЧМ напрямую

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался об отсутствии сборной Италии на ЧМ-2022.

«Я до сих пор не посмотрел ни одного матча на чемпионате мира в Катаре, потому что всe ещe не понимаю, что я чувствую.

Я всe ещe не отошeл от этого гигантского разочарования (сборная Италии не попала на ЧМ-2022 – прим. «Бомбардира»). Говорят, что результат на поле отражает действительность, но я считаю, что в этот раз результат был несправедливым.

Сейчас это случилось с нами, в следующий раз это может произойти с кем-то ещe. Я считаю, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки должны получать право играть на чемпионате мира», – цитирует Бареллу La Gazzetta dello Sport.

Италия уступила в стыках ЧМ-2022 Северной Македонии.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира