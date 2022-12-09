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    Барелла считает несправедливым, что победители Евро и Кубка Америки не попадают на ЧМ напрямую

    Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался об отсутствии сборной Италии на ЧМ-2022.

    «Я до сих пор не посмотрел ни одного матча на чемпионате мира в Катаре, потому что всe ещe не понимаю, что я чувствую.

    Я всe ещe не отошeл от этого гигантского разочарования (сборная Италии не попала на ЧМ-2022 – прим. «Бомбардира»). Говорят, что результат на поле отражает действительность, но я считаю, что в этот раз результат был несправедливым.

    Сейчас это случилось с нами, в следующий раз это может произойти с кем-то ещe. Я считаю, что победители чемпионата Европы и Кубка Америки должны получать право играть на чемпионате мира», – цитирует Бареллу La Gazzetta dello Sport.

    • Италия уступила в стыках ЧМ-2022 Северной Македонии.
    • Чемпионат мира продлится до 18 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      adekvat0726 54 минуты назад

      Победитель кубка УЕФА напрямую получает путевку в Лигу Чемпионов. Нужно аналогичное правило вводить и в ФИФА, либо отменять вышеописанное в УЕФА.

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      Рейтинг: +812

      Fialet 1 час назад

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