На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

Франция сыграет с Польшей, а Англия встретится с Сенегалом.

«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Франция – Польша Текстовая онлайн-трансляция

4 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Аль Тумама» (Доха), вместимость: 44400

Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Трансляция Прогноз

Англия – Сенегал Текстовая онлайн-трансляция

4 декабря, 22:00 мск

Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895

Главный судья: Иван Бартон (Сальвадор)

Трансляция Прогноз

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