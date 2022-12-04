На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.
Франция сыграет с Польшей, а Англия встретится с Сенегалом.
«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.
ЧМ-2022. 1/8 финала
Франция – Польша Текстовая онлайн-трансляция
4 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Аль Тумама» (Доха), вместимость: 44400
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
Англия – Сенегал Текстовая онлайн-трансляция
4 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895
Главный судья: Иван Бартон (Сальвадор)
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Источник: «Бомбардир»