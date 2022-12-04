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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Польшей, Англия – с Сенегалом

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

    Франция сыграет с Польшей, а Англия встретится с Сенегалом.

    «Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Франция – Польша Текстовая онлайн-трансляция

    4 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Аль Тумама» (Доха), вместимость: 44400

    Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

    Трансляция Прогноз

    Англия – Сенегал Текстовая онлайн-трансляция

    4 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895

    Главный судья: Иван Бартон (Сальвадор)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (3 декабря 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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