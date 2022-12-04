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    Где и во сколько смотреть матч Франция – Польша: 4 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Франции и Польши сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Французы выиграли группу D: две победы, одно поражение.

    Поляки заняли второе место в группе C: одна победа, одна ничья, одно поражение.

    Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама» в Дохе, вместимость которого составляет 44400 зрителей.

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    • Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Сборная Франции является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.36 и уверены в успехе команды. Победа Польши кажется менее вероятной с коэффициентом 9.90, на ничью 5.30.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

    Прогноз на матч Франция – Польша

    Стартовые составы на матч Франция – Польша

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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