Сборные Франции и Польши сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Французы выиграли группу D: две победы, одно поражение. Поляки заняли второе место в группе C: одна победа, одна ничья, одно поражение.

Команды провели друг с другом восемь матчей: четыре победы Франции, три ничьих, один раз выиграли поляки.

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Коэффициенты:

Победа Франции – 1.36

Ничья – 5.30

Победа Польши – 9.90

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1)

Где смотреть матч Франция – Польша

Стартовые составы на матч Франция – Польша

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