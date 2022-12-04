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    Франция – Польша: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 4 декабря

    Сборные Франции и Польши сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Французы выиграли группу D: две победы, одно поражение. Поляки заняли второе место в группе C: одна победа, одна ничья, одно поражение.

    Команды провели друг с другом восемь матчей: четыре победы Франции, три ничьих, один раз выиграли поляки.

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    Коэффициенты:

    • Победа Франции – 1.36
    • Ничья – 5.30
    • Победа Польши – 9.90

    Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1)

    Где смотреть матч Франция – Польша

    Стартовые составы на матч Франция – Польша

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1660

      jek718875 11 минут назад

      Лягушки-пшеки 4:1

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