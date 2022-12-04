Сборные Франции и Польши назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.
Польша: Щесны, Берешиньски, Кивиор, Глик, Кэш, Франковски, Шиманьски, Крыховяк, Зелински, Камински, Левандовски.
- Матч начнется в 18:00 по Москве.
- Игра состоится в катарской Дохе на стадионе «Аль Тумама».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Прогноз на матч Франция – Польша
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Источник: Бомбардир.ру