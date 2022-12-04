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    Франция – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Франции и Польши назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

    Польша: Щесны, Берешиньски, Кивиор, Глик, Кэш, Франковски, Шиманьски, Крыховяк, Зелински, Камински, Левандовски.

    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • Игра состоится в катарской Дохе на стадионе «Аль Тумама».
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Состав сборно Франции на матч 4 декабряСостав сборной Польши на матч 4 декабря

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    Где смотреть матч Франция – Польша

    Прогноз на матч Франция – Польша

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 8 минут назад

      Щенсный у обеих команд?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1660

      jek718875 15 минут назад

      Лягушата вдуют пшекам по самые рога

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      ARSteven89 32 минуты назад

      Всё понятно! Франция атакует, Польша защищается, пытаясь затащить фаворита в дополнительное время!

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      Рейтинг: +6484

      Красногорск_Фан > ARSteven89 22 минуты назад

      Без шансов. Даешь котлету по польски и четверть финал Англия -франция

      0
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