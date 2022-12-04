Месси повторил рекорд Марадоны

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси достиг отметки в 67 передач под удар на чемпионатах мира.
Это повторение рекорда Диего Марадоны. Больше передач под удар на ЧМ не сделал никто.
- Накануне Месси забил в 1/4 финала ЧМ-2022 Австралии (2:1).
- Это был 1000-й матч в карьере Месси.
- В 1/4 финала Аргентина сыграет с Нидерландами.
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Источник: телеграм-канал Opta