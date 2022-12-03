Суарес раскритиковал ФИФА после невыхода Уругвая из группы ЧМ-2022

Прими и успокойся
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал комментарий после матча 3-го тура группового этапа с Ганой.
Уругвай победил со счетом 2:0, но занял третье место в группе, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.
«Пенальти, который нам поставили в игре с Португалией, навредил Уругваю. Он повлиял на разницу забитых и пропущенных мячей. А нам при этом не дали два пенальти в ворота Ганы. В ФИФА должны объясниться.
Уругваю необходимо больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая», – сказал Суарес.
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