Суарес раскритиковал ФИФА после невыхода Уругвая из группы ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал комментарий после матча 3-го тура группового этапа с Ганой.

Уругвай победил со счетом 2:0, но занял третье место в группе, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.

«Пенальти, который нам поставили в игре с Португалией, навредил Уругваю. Он повлиял на разницу забитых и пропущенных мячей. А нам при этом не дали два пенальти в ворота Ганы. В ФИФА должны объясниться.

Уругваю необходимо больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая», – сказал Суарес.

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