Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Суарес раскритиковал ФИФА после невыхода Уругвая из группы ЧМ-2022

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал комментарий после матча 3-го тура группового этапа с Ганой.

    Уругвай победил со счетом 2:0, но занял третье место в группе, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.

    «Пенальти, который нам поставили в игре с Португалией, навредил Уругваю. Он повлиял на разницу забитых и пропущенных мячей. А нам при этом не дали два пенальти в ворота Ганы. В ФИФА должны объясниться.

    Уругваю необходимо больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая», – сказал Суарес.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия проиграла Камеруну, Португалия – Южной Кореи, Сербия и Уругвай вылетели 7
    Суарес – самый возрастной за 16 лет игрок, сделавший ассист на ЧМ
    Кавани опрокинул монитор VAR после матча ЧМ-2022 с Ганой
    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Arthur75 22 минуты назад

      Прими и успокойся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      inzek 50 минут назад

      ФИФА-топ. судейство-топ. лгбт подоплёка-топ. да и сам ЧМ конечно же топ. смотрел 3-4 матча, как вы это выдерживаете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      эд100 1 час назад

      да......., катастрофическое судейство, практически во всех матчах! главное, почему нас не предупредили о покойнике..., где ВАР?, вар мёртв!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11