Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Япония – Коста-Рика: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Японии и Коста-Рики.

    Япония: Гонда, Нагатомо, Итакура, Ямане, Эндо, Доан, Морита, Камада, Уэда, Йошида, Сома.

    Коста-Рика: Навас, Фуллер, Борхес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Кэмпбелл, Торрес, Кальво, Техеда, Уостон.

    • Матч начнется в 13:00 по Москве.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Где и во сколько смотреть матч Япония – Коста-Рика

    Япония – Коста-Рика: коэффициенты и прогноз на матч

    Новости по теме
    Игрок сборной Нидерландов: «Грустно, что России нет на ЧМ-2022»
    Дешам: «Не переживал о проклятии чемпионов мира»
    Защитник Германии помог своей девушке побороть лимфому: он сбривал волосы, чтобы поддержать ее после химиотерапии
    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11