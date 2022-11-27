Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Японии и Коста-Рики.

Япония: Гонда, Нагатомо, Итакура, Ямане, Эндо, Доан, Морита, Камада, Уэда, Йошида, Сома.

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Борхес, Дуарте, Контрерас, Овьедо, Кэмпбелл, Торрес, Кальво, Техеда, Уостон.

Матч начнется в 13:00 по Москве.

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