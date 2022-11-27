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    Япония – Коста-Рика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября

    Сборные Японии и Коста-Рики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Команды провели между собой три матча: две победы японцев, одна ничья.

    Япония в матче 1-го тура обыграла Германию (2:1), Коста-Рика крупно уступила Испании (0:7).

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    Коэффициенты:

    • Победа Японии – 1.53
    • Ничья – 4.30
    • Победа Коста-Рики – 7.50

    Рекомендуемая ставка: победа Японии

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    Источник: «Бомбардир»

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