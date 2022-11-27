Япония – Коста-Рика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября

Сборные Японии и Коста-Рики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Команды провели между собой три матча: две победы японцев, одна ничья.
Япония в матче 1-го тура обыграла Германию (2:1), Коста-Рика крупно уступила Испании (0:7).
Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Японии
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Где смотреть матч Япония – Коста-Рика
Япония – Коста-Рика: стартовые составы на матч
Япония проиграла Коста-Рике (0:1)
Источник: «Бомбардир»